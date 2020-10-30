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A Haber enkaz bölgesinde! Arama-kurtarma çalışmalarında kimlik tespiti böyle yapıldı
İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Çalışmaların devam ettiği Bayraklı ilçesinde enkaz bölgesini görüntüleyen A Haber, kimlik tespitini böyle görüntüledi