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A Haber enkaz bölgesinde! Arama-kurtarma çalışmalarında kimlik tespiti böyle yapıldı

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Giriş: 30.10.2020 16:57
Güncelleme:30.10.2020 17:03
İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, 4 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı. Çalışmaların devam ettiği Bayraklı ilçesinde enkaz bölgesini görüntüleyen A Haber, kimlik tespitini böyle görüntüledi
A Haber enkaz bölgesinde!
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