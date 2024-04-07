07 Nisan 2024, Pazar
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A Haber Emre’nin isteğini ekranlara taşımıştı! Artık akülü sandalyesi var
Adana'nın Akoluk Köyü'nde imamlık yapan Muhammed Doğaç'ın hikayesini geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik. Haberimizde cami cemaatinden Emre'nin akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu da sizlerle paylaşmıştık. İşte o haberimiz karşılık buldu. Bir hayırsever Emre'ye akülü sandalye gönderdi.