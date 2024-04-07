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A Haber Emre’nin isteğini ekranlara taşımıştı! Artık akülü sandalyesi var

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 16:06
Adana'nın Akoluk Köyü'nde imamlık yapan Muhammed Doğaç'ın hikayesini geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirmiştik. Haberimizde cami cemaatinden Emre'nin akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu da sizlerle paylaşmıştık. İşte o haberimiz karşılık buldu. Bir hayırsever Emre'ye akülü sandalye gönderdi.
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