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A Haber ekranlarında tarihi anlar! Hatay’da bir bebek 129 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Türkiye'yi ağlatan anlar

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 11.02.2023 13:28
Türkiye asrın deprem felaketini yaşadı. Felaketin 6. gününde peş peşe mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. A Haber ekipleri haber nöbetini ilk andan itibaren sürdürüyor. Hatay Kırıkhan'da 2 aylık bebek 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Ekiplerin elini tuttuğu anlar yürekleri yaktı. İşte tarihi anlar...
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