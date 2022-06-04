04 Haziran 2022, Cumartesi
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A Haber ekranlara taşıdı! İşte işgal altındaki Herbel
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gözler Suriye çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu harekat için emir bekliyor. A Haber PKK/YPG’li teröristler tarafından güvenli bölgeye ateş açılan Herbel Köyü’nü ekranlara taşıdı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.