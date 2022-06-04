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A Haber ekranlara taşıdı! İşte işgal altındaki Herbel

A Haber
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Giriş: 04.06.2022 15:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gözler Suriye çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu harekat için emir bekliyor. A Haber PKK/YPG’li teröristler tarafından güvenli bölgeye ateş açılan Herbel Köyü’nü ekranlara taşıdı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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