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A Haber ekipleri sıcak bölgelerde! İşte son durum

A Haber ekipleri sıcak bölgelerde! İşte son durum

İslim İstanbullu
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Giriş: 15.10.2024 15:33
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı aralıksız bir şekilde devam ediyor. İsrail ordusu Hizbullah ile çatışırken sağlık çalışanları ve sivilleri de hedef alıyor. Öte yandan İsrail'in Lübnan'daki BM üssüne saldırısı sonrası eli kanlı Netanyahu'nun Barış Gücüne tehditleri devam etti. Sıcak bölgelerden son durumu A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun ve İslim İstanbullu aktardı.
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A Haber ekipleri sıcak bölgelerde!
A Haber ekipleri sıcak bölgelerde!
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