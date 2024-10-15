A Haber ekipleri sıcak bölgelerde! İşte son durum

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı aralıksız bir şekilde devam ediyor. İsrail ordusu Hizbullah ile çatışırken sağlık çalışanları ve sivilleri de hedef alıyor. Öte yandan İsrail'in Lübnan'daki BM üssüne saldırısı sonrası eli kanlı Netanyahu'nun Barış Gücüne tehditleri devam etti. Sıcak bölgelerden son durumu A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun ve İslim İstanbullu aktardı.

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