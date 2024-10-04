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A Haber ekipleri sıcak bölgelerde! Beyrut, Tel Aviv ve Tahran son durum

A Haber ekipleri sıcak bölgelerde! Beyrut, Tel Aviv ve Tahran son durum

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 11:08
İsrail’in Nasrallah’ı öldürmesinden sonra İran Fettah füzeleri ile Tel Aviv’i vurdu. Orta Doğu yangın yerine döndü. Sıcak bölgelerden son gelişmeleri A Haber muhabirleri aktardı.
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