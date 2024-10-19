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A Haber ekipleri savaş hattında | İşte Hizbullah saldırısı! Hedef Netanyahu’nun evi

A Haber ekipleri savaş hattında | İşte Hizbullah saldırısı! Hedef Netanyahu’nun evi

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 11:42
Terör devleti İsrail savaşı bölgeye yaymaya devam ediyor. A Haber ekipleri Orta Doğu’nun nabzını tutuyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan, İslim İstanbullu Tel Aviv'den ve Eker Karabağ Tahran'dan son durumu anlattı. Hizbullah saldırını A Haber görüntülerken hedefin Netanyahu’nun evi olduğu öğrenildi. İşte dakika dakika yaşananlar....
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İşte Hizbullah saldırısı! Hedef Netanyahu’nun evi
İşte Hizbullah saldırısı! Hedef Netanyahu’nun evi
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