05 Ekim 2024, Cumartesi
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A Haber ekipleri savaş hattında! İşte bölgelerden son durum
Soykırımcı İsrail, Orta Doğu’yu cehenneme çevirdi. Gazze’de saldırılar sürerken Lübnan’a bombalara yağıyor, İran’a yönelik ise tehditler ise devam ediyor. Beyrut ve Tel Aviv’den son gelişmeleri A Haber muhabirleri İslim İstanbullu ve Ata Gündüz Kurşun aktardı.