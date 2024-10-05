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A Haber ekipleri savaş hattında! İşte bölgelerden son durum

A Haber ekipleri savaş hattında! İşte bölgelerden son durum

Yavuz Topal
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Giriş: 05.10.2024 10:23
Soykırımcı İsrail, Orta Doğu’yu cehenneme çevirdi. Gazze’de saldırılar sürerken Lübnan’a bombalara yağıyor, İran’a yönelik ise tehditler ise devam ediyor. Beyrut ve Tel Aviv’den son gelişmeleri A Haber muhabirleri İslim İstanbullu ve Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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A Haber ekipleri savaş hattında!
A Haber ekipleri savaş hattında!
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