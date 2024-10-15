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A Haber ekipleri savaş bölgesinde! İşte Lübnan, İsrail ve İran’dan son gelişmeler

A Haber ekipleri savaş bölgesinde! İşte Lübnan, İsrail ve İran’dan son gelişmeler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 13:20
A Haber sıcak bölgelerde gelişmeleri izliyor. Ata Gündüz Kurşun Lübnan'dan, İslim İstanbullu İsrail'den, Ekber Karabağ da İran'dan son gelişmeleri aktardı.
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