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04.03.2020

A Haber ekibi Yunanistan'da gözaltına alındı |Video

Yunanistan güvenlik güçleri Türkiye-Yunanistan sınırında görev yapan A Haber ekibini gözaltına aldı. O anları gözaltına alınan A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu anlattı.

Yunanistan sınırında yaşanan insanlık dramını haberleştiren gazetecilere gözaltı... A Haber ekibi Yunanistan tarafından saatlerce gözaltında tutuldu. Gözaltında endişeli saatler A Haber ekibi Yunanistan'da yaşadıkları endişe ve korkuyu anlattı.

Yunan askerleri A Haber ekibini gözaltına aldı. Saatlerce bırakmadı. Göçmen dramını anlatmak için Yunanistan Kestanelik'e giden
A Haber ekibi Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı.

YUNAN POLİSİ YAŞANANLARI GİZLEMEK İSTİYOR

İnsanlık dramını haberleştiren A Haber İstihbarat Şefi Emine Kavasoğlu, Yunan polisinin sınırda yaşananları gizlemek istediğinin altını çizdi. Kavasoğlu, Avrupa Birliği'nin iki yüzlülüğüne de dikkat çekti.

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