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A Haber ekibi vurulan binada! Katil İsrail’in İHA’ları Beyrut semalarında

A Haber ekibi vurulan binada! Katil İsrail’in İHA’ları Beyrut semalarında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 14:23
Terör devleti İsrail’in Beyrut başta olmak üzere Lübnan’a saldırıları sürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları Beyrut’tan aktardı.
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