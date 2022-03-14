A Haber ekibi Ukrayna'da! Sahada son durum ne?

Mariupol'deki 116 Türk Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığındı ve tahliye olmak için beklemedeler. Öte yandan çatışmalardan kaçanlar Vinnitsya'ya sığınıyor. Sivillerin Romanya ve Polonya'ya tahliyesi bu şehirden yapılıyor. Sahadaki son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Murat Sekban değerlendirdi.

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