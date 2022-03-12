A Haber ekibi Ukrayna'da! Lojistik üs: Vinnitsya

Son dakika haberine göre… Ukrayna’nın lojistik üssü olan Vinnitsya’da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yurt dışından gelen yardımlar Vinnitsya'da depolanıyor ayrıca çatışmalardan kaçanlar vinnitsya'ya sığınıyor ve sivillerin Romanya ve Polonya'ya tahliyesi bu şehirden yapılıyor. Sahadaki durum A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN