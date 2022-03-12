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A Haber ekibi Ukrayna'da! Lojistik üs: Vinnitsya

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 11:37
Son dakika haberine göre… Ukrayna’nın lojistik üssü olan Vinnitsya’da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yurt dışından gelen yardımlar Vinnitsya'da depolanıyor ayrıca çatışmalardan kaçanlar vinnitsya'ya sığınıyor ve sivillerin Romanya ve Polonya'ya tahliyesi bu şehirden yapılıyor. Sahadaki durum A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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