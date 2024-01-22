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A Haber ekibi Suriye'de! Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat mı olacak ?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 16:44
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi daha öldürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat sinyali verdiği Tel Rıfat ve Münbiç sınırında neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye'den aktardı.
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