A Haber ekibi sıcak bölgede! Orta Doğu büyük savaşa mı zorlanıyor?

Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün artıyor. Tarafların karşılıklı saldırıları peş peşe geliyor. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssü İHA'larla vurdu. İsrail de Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevkilerini saldırdı. Hizbullah lideri Nasrallah da yeni açıklamalarda bulundu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgeden detayları aktarırken terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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