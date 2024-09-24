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A Haber ekibi saldırıların ortasında kaldı

A Haber ekibi saldırıların ortasında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 15:21
İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar giderek büyüyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun yaşananları anlattı. Kurşun, “Hiçbir şekilde görüntü çekilmesine izin verilmiyor. Sınır hattına gitmeye çalışmıştık ama bir anda Hizbullah’ın misillemelerine tanıklık ettik hemen yanı başımızda roketler ateşlendi. Aynı dakikalarda da İsrail tarafından yanı başımıza bir roket atıldı.” ifadelerini kullandı.
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