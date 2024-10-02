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A Haber ekibi saldırıda enkaza dönen binayı görüntüledi! Bu enkaz 12 kişiye mezar oldu

A Haber ekibi saldırıda enkaza dönen binayı görüntüledi! Bu enkaz 12 kişiye mezar oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 13:44
Katil İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine odaklanmış durumda. Hem karadan hem havadan saldırılar sürüyor. Hizbullah da, İsrail piyadesiyle ilk kez çatıştığını duyurdu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan detayları aktardı.
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