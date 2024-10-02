A Haber ekibi saldırıda enkaza dönen binayı görüntüledi! Bu enkaz 12 kişiye mezar oldu

Katil İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine odaklanmış durumda. Hem karadan hem havadan saldırılar sürüyor. Hizbullah da, İsrail piyadesiyle ilk kez çatıştığını duyurdu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN