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A Haber ekibi Lübnan sınırında

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 16:23
Gazze'de katliamlar sürerken diğer yanda Lübnan sınırında gerilim tırmanıyor. İsrail'in Lübnan'a fosfor bombalarıyla yaptığı saldırıyı A Haber ekibi görüntüledi. Son durumu Mehmet Geçgel aktardı.
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