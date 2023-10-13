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A Haber ekibi Kahire’de! Refah Sınır Kapısı Filistinlilerin tahliyesi için tekrar açıldı

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 08:58
Güncelleme:13.10.2023 09:01
"Gazze'ye kara harekatı başlayacak mı?" sorusu gündemdeyken yüzbinlerce Filistinli yaşadıkları yerlerden göç ediyor. Sivillerin tahliyesi konusunda Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı öne çıkıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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