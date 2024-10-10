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A Haber ekibi İsrail tarafından vurulan otelde

A Haber ekibi İsrail tarafından vurulan otelde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 12:50
Katil İsrail Lübnan'a düzenlediği saldırılarda Filistinli mültecilerin barındığı bir oteli vurdu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt, Sayda kentinde o vurulan oteli görüntüledi.
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A Haber ekibi vurulan otelde
A Haber ekibi vurulan otelde
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