A Haber ekibi Filistin’e destek yürüyüşünde! Şehitler ve Gazze için tek yürek

Bir sabah karanlıktan aydınlık gelsin diye on binlerce vatandaş, 308 STK yeni yılın ilk sabahında sabah namazının ardından Galata Köprüsü’nde buluştu. A Haber ekibi bu tarihi buluşmayı canlı olarak aktardı.

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