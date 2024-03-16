A Haber ekibi arama-kurtarma botunda! Umuda yolculuk faciayla bitti: 22 ölü

Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot, Çanakkale'nin Eceabat açıklarında battı. Şimdiye kadar 7'si bebek ve çocuk; 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama-kurtarma botuna binen ve çalışmaları takip eden A Haber muhabiri Vedat Sezer son durumu aktardı.

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