A Haber ekibi 1 yıl önce olduğu gibi yeniden deprem bölgesinde! 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin izi şehirlerin dört bir yanına sinmiş durumda

Adıyaman'daki kulede saatler depremin olduğu an 04.17'de durdu. Sarsıntıdan kalan acı miras kentlerin tarihi, sembolik noktalarında olunca acı kendisini daha ağır bir şekilde hissettiriyor. Hatay'da ise Tepehan bölgesi büyük zarar görmüştü. Fay hattının kırıldığı bölge uzaydan çekilen görüntülere dahi yansımıştı. A Haber ekibi deprem bölgesinde detayları aktardı.

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