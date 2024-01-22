A Haber dünyanın ilk astronomi okulunda! Dünya'nın ilk astronomi okulu Cacabey Medresesi Kırşehir'de

A Haber, dünyanın ilk astronomi okulu olan Cacabey Medresesi'nde. Camiye dönüştürülen medresede uzayla ilgili hangi gizemler bulunduğunu A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in konuğu olan Kırşehir Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Eyüp Temur anlattı.

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