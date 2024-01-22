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A Haber dünyanın ilk astronomi okulunda! Dünya'nın ilk astronomi okulu Cacabey Medresesi Kırşehir'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 14:30
A Haber, dünyanın ilk astronomi okulu olan Cacabey Medresesi'nde. Camiye dönüştürülen medresede uzayla ilgili hangi gizemler bulunduğunu A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in konuğu olan Kırşehir Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Eyüp Temur anlattı.
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A Haber dünyanın ilk astronomi okulunda!
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