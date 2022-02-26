26 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada! Ukrayna Lviv’de neler oluyor?

A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada! Ukrayna Lviv’de neler oluyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2022 11:46
Güncelleme:26.02.2022 11:51
A Haber savaş noktalarındaki haber nöbetini sürdürüyor. Sıcak noktalardaki gelişmeler anlık olarak ekran geliyor. Polonya üzerinden Ukrayna’ya giriş yapan ve Lviv’e ulaşan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, “Şu anda Lviv’de sakin bir gün yaşanıyor ancak yakıt sıkıntısı var. Odessa’da çatışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.

A News Haber Koordinatörü Orhan Sali'nin aktardıkları:

"Ukrayna'nın savunması devam ediyor. Rusya tarafından ele geçirildiği söylenen yerler var ancak Ukrayna yönetimi bunların doğru olmadığını ifade etti Lviv'de şu anda sakin ve sessiz bir hava hakim. Polonya sınırında buraya geliş yaptık biz. 60 kilometrelik mesafenin tamamı kuyruklarla dolu.

Ülkeden gitmeye çalışanlar burada uzun kuyruklar oluşturdu. 18-60 yaş arası Ukraynalı erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Odessa'da çatışmalar sürüyor. Kiev girişlerin büyük bir kısmı engelleniyor. Başkent Kiev'de gıda ve yakıt sıkıntısının olduğu biliniyor. Şu anda Lviv'de yakıt sıkıntı var sadece birkaç tane benzin istasyonu çalışıyor.

İnsanlar Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinden Lviv'e ulaşıp buradan ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Burada bir insanlık dramı yaşanıyor. Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlar etkisiz kaldı. Ukrayna halkı ülkesini savunuyor. Ukrayna'da sivil halka silahlar dağıtılıyor. "

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna parlamento üyesi A Haberde! UKRAYNA PARLAMENTO ÜYESİ A HABER'DE!
Dünya cesur Ukraynalı askerleri konuşuyor DÜNYA CESUR UKRAYNALI ASKERLERİ KONUŞUYOR
Zelenski kimdir? Ukrayna lideri Zelenski kim, kaç yaşında, hayatı nasıl? ZELENSKİ KİMDİR? UKRAYNA LİDERİ ZELENSKİ KİM, KAÇ YAŞINDA, HAYATI NASIL?

Kiev’de şehir savaşı yaşanır mı?
Kiev’de şehir savaşı yaşanır mı?
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada!
A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada!
Rusya harekatı nasıl bitirecek?
Rusya harekatı nasıl bitirecek?
Ukrayna parlamento üyesi A Haber’de!
Ukrayna parlamento üyesi A Haber'de!
Türk vatandaşları nasıl tahliye ediliyor?
Türk vatandaşları nasıl tahliye ediliyor?
Rusya’yı bekleyen tehlike ne?
Rusya’yı bekleyen tehlike ne?
Türk öğrenci A Haber’e konuştu!
Türk öğrenci A Haber’e konuştu!
Cehennemi yaşadılar! Köprüler patladı
Cehennemi yaşadılar! Köprüler patladı
Dünyanın konuştuğu Putin kimdir?
Dünyanın konuştuğu Putin kimdir?
Rusya nükleer silahlarını kullanır mı?
Rusya nükleer silahlarını kullanır mı?
Dünyanın dört bir yanından Başkan Erdoğan’a doğum günü tebrikleri
Dünyanın dört bir yanından Başkan Erdoğan'a doğum günü tebrikleri
Özel’in ’’Ukrayna’daki Türk vatandaşları uyarılmadı’’ yalanı dakikalar içinde çürüdü
Özel'in ''Ukrayna'daki Türk vatandaşları uyarılmadı'' yalanı dakikalar içinde çürüdü
Daha Fazla Video Göster