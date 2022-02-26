A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada! Ukrayna Lviv’de neler oluyor?

A Haber savaş noktalarındaki haber nöbetini sürdürüyor. Sıcak noktalardaki gelişmeler anlık olarak ekran geliyor. Polonya üzerinden Ukrayna’ya giriş yapan ve Lviv’e ulaşan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, “Şu anda Lviv’de sakin bir gün yaşanıyor ancak yakıt sıkıntısı var. Odessa’da çatışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.

A News Haber Koordinatörü Orhan Sali'nin aktardıkları:

"Ukrayna'nın savunması devam ediyor. Rusya tarafından ele geçirildiği söylenen yerler var ancak Ukrayna yönetimi bunların doğru olmadığını ifade etti Lviv'de şu anda sakin ve sessiz bir hava hakim. Polonya sınırında buraya geliş yaptık biz. 60 kilometrelik mesafenin tamamı kuyruklarla dolu.

Ülkeden gitmeye çalışanlar burada uzun kuyruklar oluşturdu. 18-60 yaş arası Ukraynalı erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasaklandı. Odessa'da çatışmalar sürüyor. Kiev girişlerin büyük bir kısmı engelleniyor. Başkent Kiev'de gıda ve yakıt sıkıntısının olduğu biliniyor. Şu anda Lviv'de yakıt sıkıntı var sadece birkaç tane benzin istasyonu çalışıyor.

İnsanlar Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinden Lviv'e ulaşıp buradan ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Burada bir insanlık dramı yaşanıyor. Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlar etkisiz kaldı. Ukrayna halkı ülkesini savunuyor. Ukrayna'da sivil halka silahlar dağıtılıyor. "