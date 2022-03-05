05 Mart 2022, Cumartesi
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A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada! Polonya sınırında neler oluyor?
Rusya’nın başlattığı harekat sonrası sınır yoluna doğru göç başladı. 1 milyon 200 binden fazla Ukraynalı sığınmacı ülkeyi terk etti. Çatışmalardan kaçan 700 bine yakın Ukraynalı Polonya'ya geçti. Polonya sınırında neler oluyor? A Haber muhabiri Fatih Özyar o noktadan detayları canlı yayında aktardı.