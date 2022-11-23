23 Kasım 2022, Çarşamba
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A HABER DRONE’UNDAN DEPREM BÖLGESİ! Düzce'de ortaya çıkan hasar böyle görüntülendi
Düzce'de 5,9'luk deprem sonrası 116 artçı sarsıntı meydana geldi. A Haber ekipleri deprem bölgesinde haber nöbetini sürdürüyor. Şehir merkezi havadan görüntülendi. İslim Çobanoğlu son durumu aktardı.