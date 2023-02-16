A Haber drone kamerasından felaketin 11. gününde Adıyaman

Adıyaman'da 22 bin bina incelendi, 5 bini acil yıkılacak listesinde. Birlik ve beraberlik ruhuyla asrın felaketinin yaraları sarılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş son durumu aktardı. A Haber drone kamerasından Adıyaman böyle görüntülendi.

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