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A Haber drone kamerasından felaketin 11. gününde Adıyaman

A Haber
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Giriş: 16.02.2023 10:28
Adıyaman'da  22 bin bina incelendi, 5 bini acil yıkılacak listesinde. Birlik ve beraberlik ruhuyla asrın felaketinin yaraları sarılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş son durumu aktardı. A Haber drone kamerasından Adıyaman böyle görüntülendi.
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