17 Şubat 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
A Haber Doha sokaklarında! Katarlılar Türkiye hakkında ne düşünüyor?
Türkiye ve Katar son zamanlarda gerçekleşen karşılıklı üst düzey ziyaretlerle, köklü bağlarını daha ileri düzeye taşıdı ve bölgenin iki önemli ülkesi haline geldi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da başkent Doha sokaklarına çıktı. Katarlılara iki ülke ilişkilerini sordu. İşte cevaplar…