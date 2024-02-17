A Haber Doha sokaklarında! Katarlılar Türkiye hakkında ne düşünüyor?

Türkiye ve Katar son zamanlarda gerçekleşen karşılıklı üst düzey ziyaretlerle, köklü bağlarını daha ileri düzeye taşıdı ve bölgenin iki önemli ülkesi haline geldi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da başkent Doha sokaklarına çıktı. Katarlılara iki ülke ilişkilerini sordu. İşte cevaplar…

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