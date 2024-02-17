17 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber Doha sokaklarında! Katarlılar Türkiye hakkında ne düşünüyor?

A Haber Doha sokaklarında! Katarlılar Türkiye hakkında ne düşünüyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.02.2024 16:24
Türkiye ve Katar son zamanlarda gerçekleşen karşılıklı üst düzey ziyaretlerle, köklü bağlarını daha ileri düzeye taşıdı ve bölgenin iki önemli ülkesi haline geldi. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da başkent Doha sokaklarına çıktı. Katarlılara iki ülke ilişkilerini sordu. İşte cevaplar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katarlılar Türkiye hakkında ne düşünüyor?
Katarlılar Türkiye hakkında ne düşünüyor?
Batan gemi! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Batan gemi! 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Aydın için projeler neler?
Aydın için projeler neler?
Filistin için Küresel Eylem Günü!
Filistin için Küresel Eylem Günü!
Sıfır Atık uyumlu şehirler!
Sıfır Atık uyumlu şehirler!
Evi elinden alındı sürgün edildi!
Evi elinden alındı sürgün edildi!
Yapay zekadan sinematik video
Yapay zekadan sinematik video
Yeni fors tasarımı! İşte dikkat çeken detaylar
Yeni fors tasarımı! İşte dikkat çeken detaylar
Yerli ve milli uçak gemisi geliyor
Yerli ve milli uçak gemisi geliyor
Türkiye en çok dizi ihraç eden 3. ülke oldu!
Türkiye en çok dizi ihraç eden 3. ülke oldu!
28 Şubat tiyatro sahnesine taşındı!
28 Şubat tiyatro sahnesine taşındı!
Maden faciası! İşçilerin yeri tespit edildi
Maden faciası! İşçilerin yeri tespit edildi
Daha Fazla Video Göster