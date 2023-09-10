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A Haber depremin vurduğu Marakeş'te! İşte Fas'ta son durum...

A Haber
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Giriş: 10.09.2023 13:35
Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, depremin vurduğu Marakeş'ten son gelişmeleri aktardı.
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