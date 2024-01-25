A Haber depremin merkez üssünde! Korkutan afet sonrası vefat eden yok, 1 yaralı var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. A Haber muhabiri Mücahit Özendi depremin merkez üssünden detayları aktardı.

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