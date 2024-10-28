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A Haber depremin merkez üssü Adana'da! Tanık mahalle muhtarı o anları anlattı

A Haber depremin merkez üssü Adana'da! Tanık mahalle muhtarı o anları anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 28.10.2024 00:12
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından A Haber ekipleri bölgeye giderek son durumu aktardı. Kozan'ın Minnetli mahallesi muhtarı İzzet İnce depremin 15-20 saniye sürdüğünü belirterek elektriklerin gittiğini ancak çalışmaların sürdüğünü söyledi. Muhtar İnce o anlara ilişkin "Çok şükür can kaybımız yok, biz buna seviniyoruz. Evlerimizde hasar var ama yıkılıp da altında kalan vatandaşlarımız yok. Allah beterinden korusun, Allah bütün devletimizin kurumlarından razı olsun. Aradılar sordular can kaybı var mı diye yok dedik şükür." şeklinde konuştu.
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