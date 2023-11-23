A Haber deprem bölgesinde! Yıkım sonrası yeniden inşa

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşası tamamlanan deprem konutları A Haber drone'u ile görüntülendi. 9 ay önce ilk kazma vurulduğunda da bölgeden yayın yapan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Özbek Köyü'nün son halini ekranlara getirdi.