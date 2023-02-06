A Haber deprem bölgesinde! Gün ağarınca acı tablo ekranlara yansıdı

Saat 04.17’de Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde 7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Depremdeki yıkım gün ağarınca ortaya çıkarken A Haber deprem bölgesinden kurtarma çalışmalarını ekranlara getirdi.