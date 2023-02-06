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A Haber deprem bölgesinde! Gün ağarınca acı tablo ekranlara yansıdı

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Giriş: 06.02.2023 07:53
Saat 04.17’de Kahramanmaraş’ta 7.4 büyüklüğünde 7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Depremdeki yıkım gün ağarınca ortaya çıkarken A Haber deprem bölgesinden kurtarma çalışmalarını ekranlara getirdi.
A Haber deprem bölgesinde!
A Haber deprem bölgesinde!
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