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A Haber deprem bölgesinde | Esnafa özel işyeri projesi! 8 katlı binanın ayakta kalma hikayesi

A Haber
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Giriş: 29.03.2023 09:44
Malatya’da depremlerin büyük yıkıma neden olduğu esnaf için geçici iş yerleri kuruluyor. Malatya'da dayanıklı çelik malzemeden 338 iş yeri inşa ediliyor. 22 bin esnaftan 20 bininin iş yeri için 'ağır hasarlı' raporu var. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Hatay'ın Antakya ilçesinde 8 katlı apartman, çevresindeki binalar yıkılmasına karşın ayakta kalmayı başardı. Malatya ve Kahramanmaraş’tan son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Barış Türel ve Vural Efecik aktardı.
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