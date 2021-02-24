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A Haber Dağlık Karabağ'da! İşte Ermeni işgalinden kurtarılan Su Kavuşan köyü

A Haber
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Giriş: 24.02.2021 12:46
Güncelleme:24.02.2021 12:58
Son dakika haberi... 44 gün süren Dağlık Karabağ operasyonu ile Ermenistan işgalinden kurtulan Dağlık Karabağ şimdi ne durumda? Ermeniler işgal ettiği yerleri nasıl harabeye çevirdi? A Haber ekibi 3 Ekim’de Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Su Kavuşan köyünde. O dönem operasyon süresince bölgede bulunan A Haber Programları Şefi Emine Kavasoğlu detayları bölgeden aktardı.

Son dakika haberi... 44 gün süren Dağlık Karabağ operasyonu ile Ermenistan işgalinden kurtulan Dağlık Karabağ şimdi ne durumda? Ermeniler işgal ettiği yerleri nasıl harabeye çevirdi? A Haber ekibi 3 Ekim'de Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Su Kavuşan köyünde.

O dönem operasyon süresince bölgede bulunan A Haber Programları Şefi Emine Kavasoğlu detayları bölgeden aktardı.

Son dakika: Karabağ savaşında cephede neler yaşandı? Karabağ gazileri A Habere anlattı SON DAKİKA: KARABAĞ SAVAŞINDA CEPHEDE NELER YAŞANDI? KARABAĞ GAZİLERİ A HABER'E ANLATTI
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Son dakika: Komutan yaralı askerin alnından öptü! A Habere konuştular: Karabağ bizi gözlüyor! SON DAKİKA: KOMUTAN YARALI ASKERİN ALNINDAN ÖPTÜ! A HABER'E KONUŞTULAR: KARABAĞ BİZİ GÖZLÜYOR!

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