A Haber Dağlık Karabağ'da! İşte Ermeni işgalinden kurtarılan Su Kavuşan köyü

Son dakika haberi... 44 gün süren Dağlık Karabağ operasyonu ile Ermenistan işgalinden kurtulan Dağlık Karabağ şimdi ne durumda? Ermeniler işgal ettiği yerleri nasıl harabeye çevirdi? A Haber ekibi 3 Ekim’de Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Su Kavuşan köyünde. O dönem operasyon süresince bölgede bulunan A Haber Programları Şefi Emine Kavasoğlu detayları bölgeden aktardı.

Son dakika haberi... 44 gün süren Dağlık Karabağ operasyonu ile Ermenistan işgalinden kurtulan Dağlık Karabağ şimdi ne durumda? Ermeniler işgal ettiği yerleri nasıl harabeye çevirdi? A Haber ekibi 3 Ekim'de Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Su Kavuşan köyünde.

O dönem operasyon süresince bölgede bulunan A Haber Programları Şefi Emine Kavasoğlu detayları bölgeden aktardı.