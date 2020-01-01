A Haber Çukurca'da Mehmetçik'le! 2020'ye girerken Mehmetçik vatan nöbetinde

Hakkari Çukurca ilçesi Gazi tepe üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik, A Haber muhabiri Mert Hacıoğlu’nun özel haber ile bölgedeki son durumu ve yeni yıl mesajlarını dile getirdi. Yeni yıla girmeye saatler kala vatan nöbetine devam eden askerler, Türkiye sınırından 2 km içeride bulunan Zap vadisinden Türkiye'ye doğru sızmaya çalışan teröristleri termal kamera ile izleyerek bölge de kuş uçurtmuyor.



"DUALARINI EKSİK ETMESİNLER"

Üs bölgesinde gözetlemede görev yapan Sözleşmeli er Abdulsamet Bozdağ, "7-24 esasına uygun olarak terör örgütüne geçit vermiyoruz. Gurur ve onur duyuyoruz. Vatan bizlere emanet." dedi.



Sözleşmeli er Mehmet yük ise; "2019 yılında hudutlarımızı en iyi şekilde koruduk. Görevimizi her zaman en iyi şekilde icra etmeye devam edeceğiz. Ailemizin gözleri arkada kalmasın. Tüm güvenlik güçleri için Duaları eksik etmesinler." ifadesinde bulundu.



"BAŞTA ŞEHİT AİLELERİ OLMAK ÜZERE ÜLKEMİZİN YENİ YILINI KUTLARIZ."

Kaçakçılık faaliyetlerinde de önemli noktalardan birisi olan Zap vadisi coğrafi olarak da zor koşulların yaşandığı bir bölge olduğu biliniyor. Üs Komutanı



Teğmen Mevlüt Kılıç; "Kuzey Iraktan yönelebilecek tehditleri engellemek, muhtemel sığınakları bulup etkisiz hale getirmek en öncelikli hedefimiz. Görevimizi milletimizden aldığımız güçle yerine getiriyoruz. Başta şehit aileleri olmak üzere bütün ülkemizin yeni yılını kutlarız." dedi.



Kılıç Sözlerine ek olarak;

"Yakın zamanda Bölgeye teslim olan teröristten anladığımız gibi örgüt çözülme sürecinde. 15 gün önce bir örgüt mensubu sorumluluk sahamızda teslim oldu. Örgüte hiçbir şekilde geçit vermiyoruz. Yeni yıl dilekleri sevdiklerimizden uzakta bir yeni yıl geçirmenin burukluğunu yaşasak da burada silah arkadaşlarımızla omuz omuza olmanın gururu var." dedi.