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A Haber cephe hattında

A Haber cephe hattında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 15:51
İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının yankıları sürerken İsrail'de savaş kabinesi toplandı. A Haber ekipleri savaş hattından son gelişmeleri aktardı.
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