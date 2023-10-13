A Haber çatışma bölgesinde! İsrail'den Mescid-i Aksa müdahalesi

İsrail-Hamas çatışması 7. gününde İsrail polisi ilk cuma günü Mescid-i Aksa çevresinde terör estirdi. Namaz çıkışı camiye gidenlere gaz bombası ve plastik mermiyle müdahale etti. A Haber Prpgramlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden gelişmeleri aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN