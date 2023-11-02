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A Haber çatışma bölgesinde! İsrail kara savaşında bataklığa saplandı

A Haber
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Giriş: 02.11.2023 21:06
Güncelleme:02.11.2023 21:15
İşgalci İsrail havadan bombardımanla taş üstünde taş bırakmadığı binlerce sivili öldürdüğü Gazze’yi kuşatmaya çalışıyor. Karadan Gazze’ye girmeye çalışan İsrail ordusu bataklığa saplandı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun aktardı.
İsrail kara savaşında bataklığa saplandı

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İsrail kara savaşında bataklığa saplandı
İsrail kara savaşında bataklığa saplandı
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