02 Kasım 2023, Perşembe
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A Haber çatışma bölgesinde! İsrail kara savaşında bataklığa saplandı
İşgalci İsrail havadan bombardımanla taş üstünde taş bırakmadığı binlerce sivili öldürdüğü Gazze’yi kuşatmaya çalışıyor. Karadan Gazze’ye girmeye çalışan İsrail ordusu bataklığa saplandı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun aktardı.