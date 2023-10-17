17 Ekim 2023, Salı
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A Haber çatışma bölgesinde! Emine Kavasoğlu bölgeden aktardı: Sadece kara saldırısı olmayabilir...
Gazze'de insanlık krizi büyüyor. Katliamcı İsrail Gazze'ye bombalar yağdırıyor, siviller katlediliyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgeden son dakika gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Kavasoğlu bölgedeki son duruma ilişki konuşurken "Topyekün bir harekattan bahsediliyor. Savaş uçakları, denizler ve tanklarla toplu bir saldırı olabilir."ifadelerini kullandı. İşte detaylar...