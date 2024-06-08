A Haber canlı yayınında Yunanlılara böyle seslendi: Türkiye ezer geçer! “Komşu” kulislerinden son bilgiler A Haber’de

Türkiye ile savaşa hazırlanan Yunanistan'da hazırlıklar devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Fransa ile Yunanistan arasındaki savunma sanayii iş birliği, genişleyerek devam ediyor. Yunanistan, Rafale savaş uçaklarının ardından Fransa’dan 3 adet Bellharra ipi firkateyn tedarik edileceği duyuruldu. Konuya dair değerlendirmeler ve Yunanistan'daki son kulis bilgileri A Haber canlı yayında uzman isimler tarafından değerlendirildi. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın" Türkiye ile iyi geçinin yoksa sizi ezer geçer" diyerek canlı yayında tansiyonu yükseltti. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN