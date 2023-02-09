09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları A Haber canlı yayınında tüyleri diken diken eden anlar! Gelen sesle buz kestiler... İşte Malatya'da yaşam sessizliği

A Haber canlı yayınında tüyleri diken diken eden anlar! Gelen sesle buz kestiler... İşte Malatya'da yaşam sessizliği

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2023 09:19
Son dakika deprem haberi... Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. AFAD ve gönüllü kurtarma ekipleri enkazda yaşam izi arıyor. A Haber ekipleri depremin ilk anından itibaren haber nöbetini sürdürüyor. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, canlı yayında o anlardan birine tanıklık etti. İşte o anlarda yaşananlar...
Canlı yayında gelen sesle buz kestiler CANLI YAYINDA GELEN SESLE BUZ KESTİLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayında gelen sesle buz kestiler
Canlı yayında gelen sesle buz kestiler
Yüzyılın felaketi nerede etkili oldu?
Yüzyılın felaketi nerede etkili oldu?
Felaketin boyutunu gösteren kare!
Felaketin boyutunu gösteren kare!
İskenderun Limanı’ndaki yangın!
İskenderun Limanı’ndaki yangın!
Peş peşe mucize haberleri
Peş peşe mucize haberleri
Depremzedeler için seferberlik
Depremzedeler için seferberlik
Kahramanmaraş’ta aynı aileden 3 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta aynı aileden 3 kişi kurtarıldı
Kardeşlerimize yardım etmeye gidiyoruz
"Kardeşlerimize yardım etmeye gidiyoruz"
Erdoğan’dan depremzede bebeklere ziyaret:
Erdoğan'dan depremzede bebeklere ziyaret:
68 saat sonra Hatay’da yeni mucize!
68 saat sonra Hatay'da yeni mucize!
Deprem neden oldu? Bir sonraki nerede olacak?
Deprem neden oldu? Bir sonraki nerede olacak?
Türkiye’den Twitter’a deprem uyarısı
Türkiye'den Twitter'a "deprem" uyarısı
Daha Fazla Video Göster