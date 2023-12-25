A Haber canlı yayınında terör hedefleri vuruldu! PKK’ya SİHA’larla nokta operasyonlar

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın bölgede işgal ettiği enerji tesisleri imha ediliyor. A Haber o anları canlı yayında ekranlara getirdi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o noktadan detayları aktardı.

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