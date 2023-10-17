A Haber canlı yayınında sıcak anlar! İşte roketli saldırı anı

Son dakika haberi... Gazze'de insanlık krizi büyüyor. Katliamcı İsrail Gazze'ye bombalar yağdırıyor, siviller katlediliyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgeden son dakika gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Hamas'ın Sderot'a fırlattığı roketleri ve Gazze sınırındaki askeri sevkiyatları A Haber görüntüledi.