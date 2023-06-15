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A Haber canlı yayınında nefes kesen anlar

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 12:26
Konya'da icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2023 Tatbikatı Konya'da yapılıyor. Ayrıntıları A haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.
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