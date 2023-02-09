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A Haber canlı yayınında MUCİZEVİ anlar! Çocuk ve annesi böyle kurtartıldı... A Haber muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 10:30
11-12 yaşlarında bir çocuk ve annesi Kahramanmaraş Pazarcık’ta sağ çıkarıldı. A Haber muhabiri Murat Onur o anları canlı yayında aktardı.
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