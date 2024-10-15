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A Haber canlı yayınında Heron sesleri! İnsanlık dramı böyle görüntülendi

A Haber canlı yayınında Heron sesleri! İnsanlık dramı böyle görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 12:25
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan son gelişmeleri aktardı. Kurşun, "Birkaç gündür çok sessizlik var ama biz bunu fırtına öncesi sessizliğe yoruyoruz. Heron’ların sesi geliyordur yayına. Son iki gündür artık Heron hareketliliği de başladı. Buradan şunu anlıyoruz İsrail bir noktayı gözetliyor ardından da saldırı yapacak." dedi.
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