A Haber canlı yayından bombardıman! İsrail Hizbullah hedeflerini vuruyor

Son yüzyılın en büyük katliamının yaşandığı Gazze’de yeni bir ateşkes umudu belirdi. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, ateşkes planı için Mısır’ın başkenti Kahire’ye davet edildiğini açıkladı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'den aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN