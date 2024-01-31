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A Haber canlı yayından bombardıman! İsrail Hizbullah hedeflerini vuruyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 18:03
Son yüzyılın en büyük katliamının yaşandığı Gazze’de yeni bir ateşkes umudu belirdi. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye, ateşkes planı için Mısır’ın başkenti Kahire’ye davet edildiğini açıkladı. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'den aktardı.
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