A Haber canlı yayında flaş açıklamalar: Bugünkü devletimizde 1453 ruhu var

Ayasofya'da tarihi anlara şahitlik eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ayasofya Camisi'nde 86 yıl sonra kılınan namaz sonrası ilk duygularını A Haber canlı yayınında paylaştı. "Danıştay 10 Dairesi'nin kararının ardından hiç beklenemeden bir kararnameyle bu özleme son veren Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum diyen Destici, "1453'te İstanbul'u fetheden Ayasfoya'yı camiye çeviren o ruh neyse bugünkü devletimizde de o ruh var. İnşallah bu ruhla birlikte pek çok meselelerimizi çözeceğiz. Rabbime hamd ediyorum ülkemize hayrolsun." ifadelerini kullandı. Destici, 13 yaşında yaşadığı bir anısını da canlı yayında paylaştı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ayasofya'da 86 yıl sonra kılınan cuma namazının ardından ilk duygularını A Haber ekranlarında paylaştı. Destici 13 yaşında yaşadığı bir anısını da canlı yayında paylaştı:

BUGÜNKÜ DEVLETİMİZDE 1453 RUHU VAR

"13 yaşında babam beni Ankara Merkez İmam Hatip Lisesi'ne getirdi. Bir yıl sonra ilk katıldığım ilk eylem ise o zamanlar biz ülkücü hareketin içerisindeyiz. Akıncı hareketindeki arkadaşlarımızla birlikte "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" eylemi yapmıştık. O günlerde Papa'nın İstanbul ziyareti olmuş, Ayasofya'yı da ziyaret etmişti. Bu eylem benim İlk göaltına alındığım eylem olmuştu. Benim için inanılmaz bir gün bugün. Bütün Müslümanlar için bugün güzle bir gün... Bu karar cesaret isteyen bir karardı, insan yürekten gönülden isterse bu kararı alabilirdi. 1453'te İstanbul'u fetheden Ayasfoya'yı camiye çeviren o ruh neyse bugünkü devletimizde de o ruh var. İnşallah bu ruhla birlikte pek çok meselelerimizi çözeceğiz. Rabbime hamd ediyorum ülkemize hayrolsun."